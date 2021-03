OM – Sampaoli : La grosse déception des supporters marseillais… « C’est un manque de respect » !

Jorge Sampaoli a débarqué à Marseille ce mardi. Les supporters n’ont pas pu le voir à son arrivée à Marignane. La Provence a discuté avec certains d’entre eux qui sont très déçus.

L’Olympique de Marseille a officialisé la venue de Jorge Sampaoli ce vendredi via un communiqué. Le coach argentin est arrivé à Marseille ce mardi depuis le Brésil et va devoir être isolé pendant 7 jours avant de prendre les rennes de l’équipe.

Je pensais qu’on repartirait sur de bonnes bases avec le départ de JHE…

Comme à leur habitude, les supporters étaient présents à l’aéroport de Marignane pour voir l’arrivée du nouvel entraîneur. Ce dernier a été exfiltré, évitant donc les fans venus en nombre pour l’accueillir… Dans un article de La Provence, Gabi, un supporter qui était l’un des premiers sur les liens se dit très déçu mais pas surpris. Même son de cloche pour Thierry Mode alias Titi (c’est toi le boss) sur Twitter.

« Je suis très déçu, dégoûté, mais pas surpris. Ce que l’Olympique de Marseille vient de faire à ses supporters est un manque de respect. Je pensais qu’on repartirait sur de bonnes bases avec le départ de Jacques-Henri Eyraud. Finalement, c’est la continuité. Je suis conscient qu’il doit observer sept jours d’isolement mais rien n’empêchait qu’il passe et fasse un petit coucou en baissant la vitre de loin…« Gabi (supporter de l’OM) – Source : La Provence (02/03/21)

« C’était comme d’habitude, le jeu du chat et de la souris. Ils nous ont encore eu. Nous sommes venus pour rien, ils ne nous respectent pas. Cela devient pénible et lassant. On va voir si ça va changer avec Pablo Longoria. Pourquoi ne pas faire comme dans tous les grands clubs européens, où les joueurs et entraîneurs sont accueillis avec du monde ? » Thierry Mode – Source : La Provence (02/03/21)