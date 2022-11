OM : La grosse révélation de Riolo sur Veretout !

A la surprise générale, Jordan Veretout a été appelé en Equipe de France et pas Jonathan Clauss. Daniel Riolo a livré une information de taille sur la présence du milieu de l’OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté Jordan Veretout. L’ancien joueur de l’AS Roma a retrouvé l’Equipe de France, profitant des absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté. La présence du joueur de l’OM étonne forcément dans le monde du football.

Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information… — Riolo

Daniel Riolo était sur RMC ce mercredi soir pour réagir à la liste livrée par Didier Deschamps sur TF1. Le journaliste a trouvé une raison qui expliquerait la sélection de Jordan Veretout pour la Coupe du Monde avec les Bleus.

« Il y a le cadeau que ça fait un petit moment que je l’attendais, la présence de Veretout dans la liste. C’est normal, il a changé d’agent il y a très peu de temps pour aller dans l’écurie de Vadim Vasilyev dont l’employé est Bachir Néhar (intendant décrié des Bleus). Il n’y a aucun sous-entendu. Moi, je donne juste une information… » Daniel Riolo – Source : RMC (09/11/22)

🇫🇷 L’avis de Daniel Riolo sur la liste des 25 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. #rmclive pic.twitter.com/kMf2Kha19i — After Foot RMC (@AfterRMC) November 9, 2022

Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception

« Je le confirme, nous partirons avec une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion, beaucoup de discussions avec mon staff. Je considère aussi le ressenti de certains joueurs. C’est important. On a fait de très bonnes choses dans ce système (à trois) mais on a aussi été en difficulté. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra bien défendre, et mieux défendre, mais pas au détriment de l’animation offensive. Je prends cette option parce que je suis convaincu que c’est mieux, que c’est plus adapté. (…) Clauss ? J’ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison. » Didier Deschamps – source : Conférence de presse (09/11/2022)

« Veretout était quand même au dernier rassemblement avec nous, il est entré lors du Final 4 de Ligue des Nations. Puis, il a retrouvé un bon niveau à Marseille. (…) Mattéo est avec nous assez régulièrement, il peut-être utilisé à plusieurs postes. Il y en a où il est meilleur que d’autres ». Didier Deschamps – source : Conférence de presse (09/11/2022)

Voici la liste complète des 25 Bleus pour la Coupe du Monde au Qatar

Gardiens

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Défenseurs

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Presnel Kimpembe

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane

Milieux

Youssouf Fofana

Eduardo Camavinga

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Jordan Veretout

Attaquants

Karim Benzema

Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Olivier Giroud

Kylian Mbappé

Christopher Nkunku