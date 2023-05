Mercato OM : « Il faut bien le montrer pour le vendre ! »

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le LOSC pour la 36e journée de championnat. Jonatan MacHardy est inquiet par la rapidité des attaquants des Dogues surtout si Balerdi est titularisé !

Dans sa course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille va croiser le LOSC lors de la prochaine journée de championnat… L’adversaire le plus difficile à affronter dans les trois derniers qu’il reste en Ligue 1 avant la fin de la saison. Pour Jonatan MacHardy, la principale force des Dogues, c’est surtout la rapidité de ses attaquants.

⚪🔵 Nouvel épisode du podcast After Marseille : quel avenir pour Dimitri Payet ? 🎙 Jonathan Machardy n’imagine pas un instant que l’aventure de Payet à l’OM s’achève ainsi. 🗣 Casting : @gilbertbrisbois, @rollcourbis et @Jonatan_M13. — After Foot RMC (@AfterRMC) May 16, 2023

Une particularité qui a souvent fait mouche face aux défenseurs de l’Olympique de Marseille cette saison. « C’est un match toujours compliqué. Quand tu es l’OM et que tu es face à des équipes qui ont des attaquants qui partent dans la profondeur et qui te font mal, t’es toujours inquiet, explique le consultant de RMC dans l’After Marseille. C’est un peu la ritournelle depuis le début de la saison. Devant du côté lillois, ça va assez vite et il y a toujours des espaces laissés dans la défense des Marseillais, surtout que j’imagine que Tudor va s’entêter à nous mettre Leonardo Balerdi titulaire… Il faut bien le montrer pour le vendre ! Donc oui, il y a des risques. Ce sera un match qui va être, je pense, plein d’intensité et de jeu. Je pense sincèrement que si Marseille met de l’intensité au milieu de terrain, il n’y a pas photo entre les deux équipes.

Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre!

Interrogé par La Provence, Marcel Dib estime qu’une victoire à Lille serait un grand pas vers l’objectif de la deuxième place: « Selon moi, Lens ne va pas réussir à gagner à Lorient et à Auxerre. Ce week-end sera extrêmement important pour le classement final. Si on gagne ce match là, on finira 2e, j’en suis convaincu. Ce sera très difficile, car les Olympiens apparaissent un peu émoussés depuis quelques semaines. Mais ça peut le faire, parce qu’on est meilleurs à l’extérieur où l’on joue de manière plus libérée. »