OM : la grosse mise au point de De Zerbi concernant Papin !

Présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD, Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes. Suite aux information publiées dans la presse, le coach tenu a faire une grosse mise au point concernant l’entraineur de la reserve jean Pierre Papin !

Roberto De Zerbi a demandé plus de respect et a démenti tout problème relationnel avec JPP. « Je tenais à clarifier une chose importante sur JPP. Cela est faux, les propos ont été inventés, les rapports sont bons avec lui et je le respecte par son histoire et son expérience. Je respecte les gens, c’est irrespectueux d’avoir écris ce genre de propos, on peut critiquer le jeu, le classement, la défaite face au PSG, mais je n’ai rien fait pour être au cœur de ce genre de polémique. Je ne mérite pas ça et je suis heureux que Jean Pierre ait pu démentir. J’exige du respect… »

