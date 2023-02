OM: La grosse performance d’Isaak Touré face à Lyon !

En attendant Lille vs PSG et TFC vs OM; Lyon se déplaçait à Auxerre ce vendredi soir, malgré une ouverture du score par Dembélé, les hommes de Franck Passi ont encaissé deux buts en 2 minutes. Une rencontre où Isaak Touré, joueur prêté par l’OM a été très bon…

L’AJ Auxerre a battu Lyon 2-1 en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Isaak Touré était titulaire, et a réalisé un match de patron en défense centrale :

📊 Isaak Touré face à Lyon ce soir : • 91% de passes réussies

• 2 interceptions

• 2 tacles

• 1/1 de dribble réussi

• 3/5 duels au sol remportés

• 1/1 duel aérien remporté Encore une belle performance à seulement 19 ans. 🌟 pic.twitter.com/U4xsE0G632 — OM Comps (@OMcomps_) February 17, 2023

Dans les colonnes du journal La Provence, le directeur du centre de formation du Havre, Francis Rodrigues, avait évoqué les qualités et axes de progression du joueur.

« C’est un joueur atypique de par sa morphologie, sa faculté à casser les lignes par une passe. Il possède un fort potentiel, même s’il a encore besoin de progresser au niveau de la motricité. (…) Il a un jeu de tête de haut niveau, une masse physique, c’est un travailleur. Il doit apprendre tactiquement, mais aussi à gérer son corps. Il a du charisme et gère très bien la pression« . Francis Rodrigues – Source : La Provence. (01/07/2022)