OM : La grosse statistique concernant le Vélodrome !

L’OM vient de s’imposer deux fois de suite depuis l’arrivée de Jean Louis Gasset, deux fois au Stade Vélodrome. Une constante dans cette saison médiocre, les chiffres sont éloquents…

L’OM est en grande difficulté dans ses déplacement, une des pires équipes de Ligue 1 à l’extérieur. Par contre, les olympien sont intraitables à domicile avec aucune défaite au compteur cette saison. En effet l’OM reste sur 7 victoires et matches 5 nuls en Ligue 1 sur 12 matches et 4 victoires et un match nul sur 5 matchs à domicile en Coupe d’Europe. Donc au total 17 matches sans défaite !

L’OM ne perd pas au Vélodrome cette saison !

L’@OM_Officiel est invaincu après 17 matchs au Stade Vélodrome en compétition officielle cette saison (11 victoirs, 6 nuls). Une première pour le club phocéen à ce stade depuis l’exercice 1998/99. #OMMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2024

La première titularisation pour Moumbagna avait été satisfaisante avec un but marqué sur une passe décisive de Quentin Merlin. Les attentes étaient très hautes pour cette rencontre après la semaine remplie de réunion et de tension.

Les Marseillais ont été une nouvelle fois décevants, notamment avec une expulsion de Samuel Gigot et une inefficacité criante devant le but. Au milieu, avec les absents que compte Gennaro Gattuso, Jean Onana a été titularisé et n’a pas été aidé sur le plan défensif. Offensivement, l’homme le plus en vue a été le buteur, Faris Moumbagna

La note de Faris Moumbagna : 7/10

Son appréciation

Un profil à faire lever le Vélodrome !

En cumulant son entrée face à Lyon et sa première à domicile, on peut déjà voir ce qui a tapé dans l’oeil des recruteurs de l’OM chez Moumbagna ! L’attaquant est véloce, fort, a une bonne vision de jeu et connaît ses qualités pour faire peur aux adversaires. Il a été très remuant ce vendredi face à Metz mais trop peu aidé par ses partenaires. Sur une frappe contrée d’Auba, il suit bien l’action et profite d’un beau centre de Merlin et surgit devant les défenseurs pour tromper Oukidja. L’un des seuls joueurs qui nous donne envie de continuer à regarder les matchs !

