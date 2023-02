OM : La joie après l’inquiétude !

On savait que ce serait tendu et nous avons été servis.

Avec de la réussite d’entrée, on laisse partir dans le dos et centrer, Kolasinac en retard au marquage au premier poteau et Dallinga ouvrait la marque alors que nous n’avions pas eu le temps de mettre notre jeu en place.

Agressifs à la récupération, les toulousains partaient comme des flèches à la moindre transition, haute, basse, alors que les olympiens commettaient d’inhabituelles fautes techniques sous la pression, notamment dans le jeu dos au but. Les frappes de Clauss ou Tavares ne suffisaient pas à créer le danger. Il était manifeste que l’OM était en-dessous alors que leurs adversaires semblaient plutôt en sur-regime. Ils bloquaient bien les côtés, s’engageaient comme des bourrins mais je n’étais pas pour ma part impressionné au point d’imaginer le pire.

On arrivait à ce score de 1-0 à la mi-temps avec la sensation que l’OM avait largement les ressources pour gagner ce match en reprenant un peu de lucidité. Il fallait retrouver cette capacité à toujours jouer en avançant.

Et on a senti très vite que les olympiens s’étaient remis à l’endroit en 2e mi-temps. M’Bemba, Ünder et Tavares allaient aligner trois buts ne devant rien à personne qui retournaient totalement et définitivement la situation. On a failli avoir peur avec l’arbitre de touche qui levait incompréhensiblement le drapeau sur le but d’Ünder mais le but était validé.

Les toulousains revenaient à 2-3 dans les dernières minutes mais le gain de la rencontre restait aux marseillais dans un stade où nos supporters surent une fois de plus se faire entendre et gagner encore une fois le match des tribunes.

L’OM s’est logiquement ce soir sorti d’un match piège comme nous en avons souvent connu mais ce groupe a de la ressource et possède l’art de traduire, de réaliser ses temps forts.

Encore une fois, tout le monde s’est arraché, mais on est obligés de citer M’Bemba, ce guerrier magnifique qui nous manquera pour prendre M’Bappé dimanche, et je veux aussi saluer Pau Lopez pour son double arrêt en première mi-temps qui aurait pu donner 2-0 pour les toulousains et rendre la rencontre beaucoup plus compliquée.

On est là, toujours deuxième de ce championnat avec les lensois et les monégasques à nos trousses et nous verrons bien ce qu’il se passera contre le Qatar dimanche soir. Je ne parlerai pour ma part pas de titre même en cas de victoire contre Paris. Il faudra attendre un peu. Nous sommes en course pour le podium et c’est déjà très bien mais le prochain match est loin d’être gagné.

Je m’arrête là. L’OM nous a fait plaisir après nous avoir inquiétés.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert