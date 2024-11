OM : La justification de Valbuena sur son départ à Lyon

Interrogé par Free Foot, Mathieu Valbuena est revenu sur son départ vers Lyon qui avait créé la polémique. Il affirme qu’il n’aurait jamais pu rejoindre le PSG en revanche.

A son départ de l’OM en pleurs, Mathieu Valbuena avait ému les supporters. Quelques années plus tard, certains ne lui ont toujours pas pardonné d’avoir rejoint le rival Lyon. Seulement, le milieu offensif qui continue sa carrière en Grèce affirme qu’il n’aurait pas fait ce choix s’il s’agissait du PSG.

« Jamais je n’aurais voulu aller à Paris. Parce que, pour moi, Paris c’est vraiment le rival. Que ce soit sportif ou extrasportif, il y a tout. Quand moi j’étais à Lyon – même si je sais qu’il y avait une rivalité sportive (avec l’OM) – ce n’était pas un club qu’on détestait. Après il y a eu des polémiques d’Aulas, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu’on n’a plus trop aimé ce club à Marseille. Mais Paris, ça a toujours été comme ça. On a toujours détesté le Paris Saint-Germain. Je trouve qu’Adrien Rabiot a eu de la personnalité. Mais c’est une bonne affaire sportivement pour l’Olympique de Marseille. », a expliqué Valbuena auprès de Free.

💥😬 En tant qu’ancien marseillais, Mathieu Valbuena n’aurait jamais signé au PSG : 💬 « Jamais je n’aurais voulu aller à Paris ! C’était LE rival. Lyon ? Ce n’était pas un club qu’on détestait. Par contre, on a toujours détesté le PSG. » pic.twitter.com/Uw3dmJ82q4 — Free FOOT (@FreeFoot) November 20, 2024

La presse italienne emballée par Rabiot !

Les médias italiens, tout juste encore sous le coup de l’exploit de Jannik Sinner n’ont pas tardé à consacrer plusieurs pages à Adrien Rabiot. Sur la couverture du Corriere dello Sport, le ton est donné avec le titre : « Rabiot nous réveille », une référence directe à l’impact de l’international français sur le jeu. Quant à Tuttosport, le journal a été plus tranchant, titrant : « Rabiot nous déclasse », faisant allusion à la domination du milieu de terrain français face à la Nazionale.

Rabiot marque les esprits

Adrien #Rabiot homme du match de #ItaliaFrance pour quasi l’ensemble de la presse italienne : “San Siro est l’endroit idéal pour rappeler que si Milan l’avait recruté, cela n’aurait pas été une mauvaise idée” pic.twitter.com/TcnUQiewaL — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 18, 2024

La Gazzetta dello Sport, quant à elle, a attribué la meilleure note du match (7,5) à Adrien Rabiot, soulignant sa performance exceptionnelle et sa capacité à déstabiliser l’Italie. Le quotidien a commenté qu’il était « insaisissable pour l’apathique Frattesi » et a ajouté qu’« Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a pris des notes ». Insinuant que le coach olympien pourrait en tirer des enseignements pour l’avenir.

Avec ce doublé, Rabiot a confirmé qu’il n’était plus simplement un joueur de complément. Ce match contre l’Italie a montré un autre visage du milieu de terrain français, bien plus décisif et déterminé. Si certains le jugent trop inconstant en club, il a prouvé qu’il pouvait être un homme de grande envergure sur la scène internationale.

La presse italienne a donc eu du mal à digérer cette défaite cuisante et ce réveil brutal face à un Adrien Rabiot impérial. La performance du joueur a de quoi laisser des regrets au Milan qui a tenté de recruter le milieu de terrain l’été dernier, sans succès. Désormais, avec l’OM, Rabiot semble prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière, et l’Italie en a eu un aperçu spectaculaire.