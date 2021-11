OM: « La Lazio une équipe dangereuse mais pas impressionnante… »

L’Olympique de Marseille reçoit la Lazio pour le compte de la 4e journée de phase de poule d’Europa League. Un match décisif pour l’avenir européen des hommes de Jorge Sampaoli

L’Olympique de Marseille affrontera la Lazio ce jeudi au stade vélodrome pour son quatrième match de la phase de poule de la Ligue Europa. Les olympiens sont dans l’obligation de remporter cette rencontre face à un rival pour les deux premières places du groupe.

Pour notre journaliste Mourad Aerts, le club olympien a toutes ses chances ce jeu :

On va voir si Sarri fait tourner– Aerts

« On va voir si Sarri fait tourner, et ensuite dans tous les cas cette équipe elle reste prenable et elle n’est pas ultra impressionnante comme l’était le Naples de Sarri qui était son équipe la plus impressionnante. Même son Chelsea n’était pas au top, il avait surtout de belles individualités comme Eden Hazard. Et ensuite, la Juventus ce n’était pas dingue… Avec la Lazio il n’y a pas vraiment de circuits de passes très travaillés. Sans cette baisse en seconde MT du match aller, l’OM avait plutôt pris l’ascendant dans le jeu. Le problème c’est qu’on se procure peu d’occasion en ce moment, et que la Lazio a Immobile tu lui laisses trois miettes il en fait trois gâteaux. Donc ça reste une équipe dangereuse, mais pas impressionnante et prenable. » Mourad Aerts— Source: FCM (02/11/21)

Immobile est toujours en mouvement– Caleta-Car

« Ce n’était pas évident de reprendre, je n’avais pas joué depuis un moment. En jouant, on progresse. J’ai joué plusieurs matchs de suite et ça me donne de la confiance. J’ai hâte de jouer, d’être dans l’équipe et j’espère continuer à faire de bons matchs. On a fait un gros match à l’aller contre la Lazio. C’était très tactique, ce sont deux bonnes équipes sur ce plan. Ils viennent ici pour la victoire, on en a besoin pour se rapprocher de la tête du groupe. Ce sera un match difficile. L’important, ce sont les trois points, peu importe la manière. Il faut qu’on soit plus efficaces face au but, car ils ne laissent pas beaucoup d’occasions. ‘Jai battu la Lazio avec Salzburg, c’était un match fou. C’était l’un des meilleurs matchs de ma carrière. On sait à quel point Immobile est bon, ce n’était pas facile de le stopper, il est toujours en mouvement. C’est un des meilleurs attaquants. » Duje Caleta-Car– Source: Conférence de presse