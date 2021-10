OM: L’émouvante lettre des groupes de supporters en hommage à Tapie

Ce jeudi, des milliers de Marseillais étaient présents au stade Vélodrome afin de rendre hommage à Bernard Tapie. Une cérémonie populaire, pleine d’émotions…

Ce jeudi, le cercueil de Bernard Tapie a été déposé au milieu de la pelouse du stade Vélodrome, sous les applaudissements des supporters de l’OM. Juste avant son arrivée, le club avait décidé de rediffuser le match face à Milan en 1993. Le « boss » est entré sur Jump, accompagné de membres de groupes de supporters, qui ont pu lire une lettre très émouvante à son honneur. Ces derniers ont publié ces quelques lignes sur les réseaux sociaux à l’honneur du président historique de l’Olympique de Marseille.

La messe des obsèques de l’ancien président de l’Olympique de Marseille aura lieu ce vendredi 11 heures à Marseille, à la cathédrale de la Major. Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans le 9e arrondissement de la ville, pas loin de l’enceinte marseillaise. Son cortège funéraire sera suivi par les groupes de supporters, qui ont donné rendez-vous à leurs membres dès 9 heures sous l’ombrière du Vieux-Port.

Magnifique hommage à Bernard #Tapie co-écrit par les groupes de supporters de l’#OM et lu ce soir au #Vélodrome https://t.co/I6A8IfsEGt — Alexandre Jacquin (@AJac13) October 7, 2021

Tapie a même été dur dès fois avec moi — Di Meco

« La journée a été dure. C’est huit ans de ma vie. On s’attendait à ce qu’il parte, puisqu’on avait des nouvelles pas très bonnes. Moi, j’ai une relation particulière avec lui. Ça a toujours été mon patron. Je l’ai toujours appelé ‘président’, je l’ai toujours vouvoyé. Il a même été dur dès fois avec moi. Il était tellement exigeant que beaucoup de mes copains ont été obligés de partir du club quand lui voulait avancer et qu’il sentait que ça n’avançait plus. Ça aurait pu être mon cas. J’ai une pensée pour son épouse, qui a souvent œuvré pour que je reste, il me l’avait avoué un jour. Je suis parti en conflit avec lui. On ne s’est plus parlé pendant un long moment et on s’est recroisés en vacances en Tunisie. On a repris contact à ce moment-là. J’ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là et de travailler avec lui. Parce qu’il y a des hommes qui sortent de l’ordinaire et lui en faisait partie. Je n’ai jamais été un de ses fils dans le vestiaire. Mais j’échangeais par texto à la fin. Et on avait une affection particulière l’un envers l’autre, par rapport à ce qu’on a vécu. » Eric Di Meco – source : RMC (03/10/2021)