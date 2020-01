[Info FCM] : La Ligue des Champions n’est pas la priorité, le message choc d’Eyraud aux salariés de l’OM…

Alors que l’Olympique de Marseille est au mieux sportivement parlant, en coulisses, ça s’agite beaucoup à la surprise d’un grand nombre de salariés…

Lundi, Jacques Henri Eyraud s’est adressé aux salariés du club pour les traditionnels vœux de la nouvelle année. Le président de l’Olympique de Marseille en a profité pour rappeler quelle était la priorité du club marseillais aujourd’hui. Et comme expliqué par André Villas Boas en conférence de presse ce mercredi (lire par ailleurs), celle-ci ne se situe du tout au niveau sportif.

« JHE » a ainsi très clairement fait comprendre à son audience ce lundi que remettre le club à l’équilibre financier était désormais l’objectif numéro 1, et qu’une qualification pour Ligue des Champions ne l’était pas ! Un discours qui en a interpellé plus d’un.

Zubizarreta plus que jamais menacé

Quid de l’avenir d’Andoni Zubizarreta ? Ce dernier est plus que jamais fragilisé dans ce contexte d’urgence financière et cette nécessité de céder rapidement des « actifs. » Il semble désormais condamné à subir la situation et les décisions de son président. En conférence de presse ce mercredi, André-Villas Boas a d’ailleurs rappelé que son propre avenir était intimement lié à celui du directeur sportif basque.

Un simple avertissement pour Jacques-Henri Eyraud ? Ce denier a pour sa part géré seul l’arrivée de Paul Aldridge, dont le rôle sera d’exfiltrer les joueurs « bankable » vers l’Angleterre et pourquoi pas dès cet hiver.

Aujourd’hui, de nombreux salariés du club s’interrogent donc sur l’avenir de l’Olympique de Marseille, et sur les intentions futurs de Frank McCourt.