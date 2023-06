OM : La longue blessure que traîne Rongier

Présent pour la dernière conférence de presse de la saison, Valentin Rongier a déclaré aux journalistes avoir subi une infiltration au tendon d’Achille.

Le capitaine de l’OM, Valentin Rongier est arrivé en boitant à la conférence de presse de ce jeudi, l’un des journalistes présents sur place s’est inquiété de l’état du milieu phocéen. Voici ce qu’a répondu l’ancien Nantais quant à son état de santé : « Je me suis fait infiltrer le tendon, hier, parce que je souffre depuis deux ans maintenant et cette saison, je n’ai pas réussi à faire passer la douleur. J’avais une fenêtre là, car j’étais suspendu ce week-end et j’en ai profité. J’ai fait une PRP sur mon tendon, ce qui va me faire boiter pendant quelques jours mais rien de grave ».