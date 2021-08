OM : La longue tirade de Sampaoli sur les incidents à Nice !

En conférence de presse ce jeudi avant la réception de l’ASSE, Jorge Sampaoli s’est exprimé une fois pour toute sur ce qu’il s’est passé à Nice ce dimanche.

« Dimanche à Nice, nous avons eu peur, les supporters adverses ont attaqué nos joueurs, la sécurtié a laissé faire. Nous sommes entrés sur le terrain parce que personne ne nous défendait. Aux enfants, je voudrais m’excuser. On doit créer uen société meilleure, c’est pourquoi je demande à nos supporters de ne pas venger quoique ce soit. Pour moi, la seule chose qui compte c’est que cela ne se reproduisent plus. Concernant Pablo Fernandez, il a témoigné, lui même sait probablement qu’il a mal agit mais moi je peux assurer que c’est une excellente personne. On sait quil y a une sanction supposée contre lui alors que lui est allé sur le terrain pour que ça n’escalade pas. On prend trop de temps pour prendre des sanctions alors que tout le monde a vu ce qui se passait. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)