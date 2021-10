Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct sur YouTube et Twitch ce lundi après-midi à 17h30 ! Une émission présentée par Benjamin Courmes avec comme invités : Nicolas Filhol notre journaliste et Najet Rami. Retour sur le match face à Lorient et gros débat sur Caleta-Car, la place des latéraux et le match face à la Lazio.

A revoir sur YouTube