OM : La mairie de Marseille promet une « surprise » en cas de finale !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille joue la demi finale retour face à l’Atalanta Bergame en Italie. En cas de finale, la mairie de Marseille promet une surprise !

Les joueurs de l’Olympique de Marseille sont à Bergame pour affronter l’Atalanta ce jeudi soir en match retour de demi finale d’Europa League. Un match d’une importance capitale pour la fin de la saison et une opportunité de disputer une finale de compétition européenne.

Au micro de BFM Marseille, le maire Benoit Payan a promis une « surprise » en cas de qualification en finale ! « Écran géant, fan zone… Si Benoît Payan n’a pas voulu donner plus de détail sur cette « surprise » réservée aux Marseillais en cas de victoire sur la pelouse de Bergame en Italie, le maire évoque toutefois « quelque chose de grand » », précise la chaîne d’info en continu.

💬 Benoît Payan annonce que la ville de Marseille fera « une surprise » en cas de victoire de l’Olympique de Marseille ce jeudi soir face à l’Atalanta pic.twitter.com/vBBttuYc3S — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 9, 2024

Déclarations d’avant-match

Gian Piero Gasperini : « L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana

Jean-Louis Gasset : « Là c’est le match. Le match qu’il faut réussir. Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Ils sont prêts à tout donner, il me le disent tout le temps. L’état d’esprit du match aller ne suffira pas, il faudra ce brin d’efficacité en plus pour arracher l’exploit. Il faudra faire le match idéal. »