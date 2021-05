OM : La mauvaise opération, pas de rythme et les trois locomotives en panne…

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et texte ci-dessous après le match nul de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg (1-1).

Premier enseignement : La mauvaise opération

L’OM avait l’occasion de passer 5e en attendant les matchs de Lens qui affronte le PSG demain, et Rennes qui jouera Bordeaux. Avec ce match nul arraché, l’OM reste 6e avec 56 points, à égalité avec les Lensois, et avec deux points de plus que les Bretons. Avec ce genre de résultats, l’objectif de la 5e place pourrait rapidement s’envoler malgré un calendrier favorable. L’OM pourrait même se retrouver 7e dimanche. Elle est belle notre Ligue 1 ! Longoria a tort, il y a bien une identité de jeu en France, le style Jean Claude Dusse, bloc bas compact moche et sur un malentendu ça peut passer… Merci le DTN !

Deuxième enseignement : Pas de rythme

Face à un bloc bas et compact, l’OM s’est montré incapable d’emballer le match. Les espaces étaient réduits, les défenseurs strasbourgeois agressifs, mais les marseillais ont manqué de mouvement, de vitesse d’exécution et de précision technique. Cette fois, pas de but encaissé en première mi-temps et la réaction qui va avec. Les entrées de Luis Henrique et Pape Gueye ont apporté un peu de dynamisme, mais le 3-5-2 n’a pas marché face à cette défense à 5. Sampaoli fera sortir Kamara pour Benedetto après l’ouverture du score de Mitrovic, un changement bien tardif à la 81e. Tardif mais payant, car l’argentin va égaliser de la tête à la 86e sur un centre de Henrique mieux servi en cette fin de rencontre. Prestation d’ensemble médiocre…

Troisième enseignement : Les trois locomotives en panne

Impériaux face à Reims, Milik, Payet et Lirola n’ont pas vraiment existé dans ce match. Payet n’a pas été influent en première mi-temps, il a touché plus de ballons en seconde mais a bien eu du mal à jouer juste. Même constat pour Milik, peu précis dans son jeu de passe et pas tueur sur une grosse occasion de la tête. Lirola a joué haut mais n’a pas été trouvé. Le piston droit espagnol a trop souvent joué arrêté, une configuration qui ne lui va pas. Sans ces trois-là, pas la peine de compter sur Thauvin, lui aussi pas inspiré, et sans rythme face à des joueurs agressifs, tout est compliqué comme l’a répété à l’envie le consultant lyonnais Sydney Govou….