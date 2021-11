Mercato OM: « La meilleure recrue, c’est Cengiz Ünder »

Auteur d’un très bon début de saison, Cengiz Ünder enchante les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour Claude Le Roy, ancien sélectionneur du Togo, il est la meilleure recrue marseillaise…

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Toujours dans la provocation et dans le un contre un, sa percussion dynamise le jeu de l’OM.

Il est même la meilleure recrue pour Claude Le Roy :

Under est la meilleur recrue du mercato de l’OM– Le Roy

« Under est la meilleure recrue du mercato de l’OM. C’est beaucoup plus facile pour un défenseur de trouver des solutions sur 70 mètres, que pour un attaquant dans 7 mètres 32. La plupart du temps, les défenseurs s’adaptent assez facilement dans un club, comme les gardiens avec Pau Lopez par exemple. Mais un attaquant, c’est plus compliqué. Surtout qu’Under manquait de confiance. uand il est arrivé à Marseille, il n’était pas au sommet de sa forme. Mais tout le monde connaissait son talent. Moi, je suis étonné par son incroyable qualité technique. Ce qu’il a réussi à faire sur son but à Clermont, c’est très fort. Il n’avait qu’un petit espace pour trouver une solution avec son pied gauche. Mais tout cela confirme simplement son excellent début de saison. Il est déroutant, il travaille beaucoup. C’est tellement difficile d’être attaquant, et encore plus à l’OM, que je pense qu’Under est bien la meilleure recrue estivale de l’OM ! » Claude Le Roy— Source: La chaîne l’Equipe (03/11/21)

La note de Cengiz Under : 7/10

Son appréciation

Under, facteur X incontournable

Man of the match, l’ailier a encore été remuant et décisif. Il marque un très beau but d’une frappe parfaite dans le petit filer de Desmas. Il aurait pu doubler le score mais a perdu son duel avec gardien clermontois. Le joueur prêté par l’As Roma porte son total à 4 buts en Ligue 1, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière Payet (6). Il est devenu le joueur offensif le plus constant, loin devant les autres ailier Konrad ou Luis Henrique, mais aussi Dieng et Milik qui a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau…

