OM : La méthode Tudor décryptée par ses anciens coéquipiers !

Fou de joie quand l’OM gagne, capable de dire à ses joueurs qu’il ne font pas de bonnes performances, Igor Tudor impose sa patte à l’OM. Dans une interview donné à la Provence, ses anciens coéquipiers Josip Skoko et Vik Lalic se souviennent de sa personnalité en tant que joueur.

Avant d’être entraineur Igor Tudor était défenseur et a commencé sa carrière en Croatie, au Hadjuk Split, de 1995 à 1998. Déjà à l’époque Tudor montrait une rage de vaincre sur le terrain. Ses anciens coéquipiers à Split, Josip Skoko et Vik Lalic se rappellent parfaitement des moments passés avec Tudor. Et décrivent un autre Tudor que celui qui voulait toujours gagner.

Il était phénoménal

»Il était à la fois très rude et technique, agressif et calme. Il était très physique, bon sur les tacles, mais il avait aussi un beau toucher de balle et comprenait très bien le jeu. S’il dépannait un peu au milieu, il jouait surtout défenseur et a été phénoménal. Il avait cette mentalité très Split. Disons que quand un Splitois est en grande difficulté, il se met en colère, concentre toute sa rage, et fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l’adversaire de le battre. On passait beaucoup de temps ensemble autour d’un café ou d’un verre, et on a beaucoup rigolé, il blaguait tout le temps. » Josip Skoko – Source : La Provence (23/02/2023)

Vik Lalic (coéquipier d’Igor Tudor à Split) : « Tout le monde le respectait, il était le leader et replaçait tout le monde. Dès cet instant, on pouvait noter qu’il pourrait devenir un très bon entraîneur. Son talent était immense, son intelligence incroyable. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/kRPKMpRyAp — Infos OM (@InfosOM_) February 23, 2023

Tout le monde le respectait parce qu’il était toujours surclassé

»Lui sortait de l’ordinaire. Tout de suite, le club a compris qu’il avait affaire à un futur grand joueur. Son talent était immense, son intelligence incroyable. On aurait dit un vétéran dans sa façon de jouer. Tout le monde le respectait puisqu’il était toujours surclassé. Il était le leader et replaçait tous ses équipiers pendant les matches. Dès cet instant on pouvait noter qu’il pourrait devenir un très bon entraîneur, il avait sa propre opinion et posait des questions aux coaches alors que les autres gamins disaient amen à tout. Quand un jeune débarquait en équipe première, on attendait toujours de lui qu’il la ferme, mais lui était à l’aise et mettait une bonne ambiance. Il avait toujours envie de donner son avis. Au début, les autres se sont demandé : ‘Mais qui est ce gars qui parle tout le temps ?’ Mais après deux ou trois matches, vu son niveau, ils l’ont tous respecté. Il était extrêmement drôle, un vrai roi de la vanne, mais aussi toujours prêt à aider quelqu’un. Et autre chose m’a marqué : il n’oubliait jamais de prendre un livre en déplacement, que ce soit sur le foot ou pas. Il était dans l’apprentissage permanent, et c’est encore le cas aujourd’hui. Split est très spéciale, il y a une micro culture ici. C’est une ville très similaire à la vôtre sur de nombreux aspects. Mais malgré tous ses voyages, Igor est resté Igor. Si je lui envoie un message aujourd’hui pour lui demander une adresse de restaurant à Marseille, il me répondra dans la journée. » Vik Lalic – Source : La Provence (23/02/2023)