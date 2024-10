OM : La mise au point de Baticle concernant Merlin !

La direction de l’OM aurait émis des réserves quant au diagnostic du staff médical des Espoirs concernant la blessure de Quentin Merlin. Le latéral gauche de 22 ans aurait joué alors qu’il était déjà blessé à la cuisse. Le sélectionneur des Espoirs, Gérald Baticle a répondu aux interrogations sur la gestion médicale dont il a bénéficié.

La blessure de Quentin Merlin a donc été au cœur des débats, et son retour a engendré une certaine irritation parmi les supporters du club. Touché à la cuisse lors de la rencontre qui s’est terminée sur un score de 1-1 le 6 septembre, il pensait d’abord souffrir d’une simple béquille. Néanmoins, il a continué à jouer dans le match suivant contre la Bosnie-Herzégovine, remporté 2-0 quatre jours plus tard.

Gérald Baticle, le sélectionneur des Espoirs, a souhaité clarifier la situation lors de son passage dans l’émission Génération After sur RMC. Il a expliqué que Merlin avait bien été soigné après avoir reçu un coup au quadriceps durant le match contre la Slovénie. « Il a participé au premier match avec un bandage et a reçu des soins dès le lendemain. Avant le second match, il a pris part à une séance d’entraînement complète. Après avoir discuté avec le médecin et le joueur, nous avons convenu qu’il était à 100 % de ses capacités, ce qui a permis son alignement », a précisé Baticle.

L’intégrité des joueurs est toujours la priorité — Baticle

« Il est sorti en fin de match non pas à cause d’un problème mais parce qu’on menait 2-0. Il a fait un beau rassemblement. Il y a eu un problème de coup à un moment donné mais on n’a pas décelé de blessure qu’on aurait pu soigner. L’intégrité des joueurs est toujours la priorité, on aime les récupérer et les rendre en forme. Le voir sur le côté est handicapant pour Marseille et pour nous », a complété Baticle.

🎙️ « Chez les Espoirs ce qui est difficile, c’est de recréer des automatismes entre les joueurs car le groupe bouge beaucoup entre chaque rassemblement. » 🇫🇷 Gérald Baticle est en direct dans Génération After ! pic.twitter.com/RzRHpVFg0c — After Foot RMC (@AfterRMC) October 16, 2024

Cette clarification du sélectionneur vise à apaiser les inquiétudes des supporters de l’OM concernant la gestion de la blessure de Quentin Merlin et les doutes sur le diagnostic du staff médical des Espoirs. Pas sûr qu’il ait réussi à convaincre tout le monde, mais l’essentiel reste que le joueur a repris la course et devrait bientôt être disponible pour l’OM et son coach Roberto De Zerbi.