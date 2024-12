OM : la montée en puissance de Rabiot…

L’OM s’est imposé 0-2 à Saint Etienne lors de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Adrien Rabiot lors de ce match tendu qui s’est bien déroulé pour les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a dominé l’AS Saint-Étienne (2-0) ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1, récupérant ainsi la 2e place du classement à 5 points du PSG. Après une ouverture du score sublime de Rabiot (17e), l’OM a maintenu une maîtrise totale du jeu, avec Mason Greenwood qui a doublé la mise après un penalty raté mais suivi d’un deuxième essai (64e). Malgré quelques interventions salvatrices de Larsonneur, l’ASSE n’a jamais réussi à réagir et a été constamment dominée. Les Phocéens, sereins, ont géré la fin de match sans encombre, confirmant leur victoire.

A lire : Mercato OM : Rabiot invite clairement Pogba à venir jouer à l’Olympique de Marseille !

Très bon match de Rabiot, qui a ouvert le score d’une superbe volée après un contrôle parfait dans la surface (17e). Il a été très impliqué dans le jeu, assurant la transition entre le milieu et l’attaque avec aisance. Toujours disponible, il a montré une belle maîtrise technique et une grande intelligence de jeu. Sa présence au milieu de terrain a été déterminante, apportant de la sérénité et de la fluidité dans les passes. Son but est une belle récompense pour une prestation solide et aboutie. Ce positionnement plus haut semble lui convenir, même si parfois il privilégie la conservation du ballon plutôt que la prise d’initiative vers l’avant. Quoi qu’il en soit, l’international français retrouve un gros niveau de jeu…