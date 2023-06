OM : La nouvelle collection Puma

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille et Puma viennent de révéler la nouvelle collection de vêtements du club, en attendant la sortie officielle des tenues de match.

Si l’actualité sportive est calme durant l’été, c’est l’occasion pour les clubs de révéler leurs nouvelles tenues, sur et en dehors du terrain. L’OM ne déroge pas à la règle et vient d’annoncer avec son équipementier Puma sa nouvelle gamme casual pour la saison à venir. Un ensemble porté donc à l’extérieur du rectangle vert, composé d’un short et d’un jogging bleus et de hauts (sweats + t-shirts) blancs aux manches bleues également. Des détails comme les logos en doré viennent compléter une tenue sobre mais qui ne manque pas, déjà, de faire débat sur les réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA France 🇫🇷 (@pumafrance)

CMA CGM bientôt sur le maillot

L’été est l’occasion de changements à tous les niveaux pour tous les clubs et à Marseille, tout va bouger. Le coach, une dizaine de joueurs, mais aussi le sponsor principal. Cazoo, entreprise britannique de vente de voitures d’occasion, va disparaitre du maillot olympien après seulement une saison. La décision avait été annoncée par le club en novembre dernier déjà et dans la foulée l’OM avait révélé son partenariat à venir avec avec l’armateur marseillais CMA CGM à compter du premier juillet 2023.

On attend donc toujours les nouveaux maillots, toujours estampillées du logo Puma, équipementier officiel du club jusqu’en 2028.