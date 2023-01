On nous a manqué de respect, mais l’OM n’a pas à s’inquiéter ! « 

L’Olympique de Marseille affronte Hyères ce samedi à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Le match se déroulera à Martigues ce qui ne convient visiblement toujours pas du tout Mourad Boudjellal, président du club varois. Après le boycott, ce dernier a d’ailleurs brandi une nouvelle menace à quelques jours de la rencontre.

A lire aussi : Mercato : L’OM recrute un attaquant (auteur de 10 buts en 11 matches) pour sa réserve ?

Après un retour en Ligue 1 réussi suite à deux de trêve internationale, l’OM retrouve la coupe de France. Les olympiens affronteront Hyères ce samedi au stade Francis Turcan à Martigues Après avoir menacé d’un boycott de cette rencontre, l’ancien dirigeant du Rugby Club Toulonnais a affirmé au micro de RMC Sport que la rencontre se déroulera bel et bien. Mais il brandit une nouvelle menace, celle d’envoyer son équipe B…

On nous a manqué de respect — Boudjellal

« Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes (…) la fête est gâchée, ce n’est pas une date qui est cochée, l’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts car deux chiffres ça serait la honte. Mais on nous a manqué de respect ! La seule chose que je peux dire c’est que l’OM n’a pas à s’inquiéter: tout va bien se passer pour eux dans ce match ». Mourad Boudjellal (Président du Hyères FC) : Source : RMC Sport (04/01/2023)

A lire aussi : OM : Djellit s’enflamme pour ce duo et dézingue un remplaçant marseillais !