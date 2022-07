OM : La nouvelle offre de SFR pour suivre les matchs de Ligue 1 à moindre coût !

A partir du 27 juillet, les abonnés SFR pourront souscrire à une offre de 20€ par mois regroupant les chaînes RMC et Amazon Prime avec le Pass Ligue 1.

Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime est à 99€99 pour la saison voire même 89€99 si l’on souscrit entre le 11 juillet et le 28 août. Une offre équivalente à celle de l’année passée qui revient à 12€99 par mois (auquel il faut ajouter les 5€99 par mois de l’abonnement à Amazon Prime). SFR fait donc une offre à 20€ par mois (engagement sur 12 mois) associant Amazon Prime, le Pass Ligue 1 et les chaînes RMC Sport. L’opérateur telecom fait aussi une offre à 30€ par mois en y ajoutant les chaînes Bein Sport.

80% des matchs de Ligue 1 et les Coupes Européennes

Le Pass Ligue 1 permet à ses abonnés de regarder 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 et avec RMC Sport, l’exclusivité des matchs de Ligue Europa et de Ligue Conférence mais surtout les deux meilleures affiches de la Ligue des Champions. Avec l’offre Bein Sport, s’ajouteront les matchs des grands championnats européens avec la Serie A, la Liga et la Bundesliga. Pour voir les 20% des matchs de Ligue 1 restant et la Premier League il faudra être abonnés à Canal +. SFR permettra donc à ses abonnés d’avoir la quasi-totalité des matchs.