OM : La pelouse du Vélodrome sera entièrement enlevée

L’OM doit partager le Vélodrome avec d’autres manifestations comme le rugby et les concerts. Ce partage est souvent critiqué par les fans de l’OM à cause de l’état de la pelouse une fois ces événements terminés. Dans un entretien accordé à la Provence, les jardiniers du Vélodrome ont révélé leurs techniques pour livrer la meilleure pelouse qui soit pour l’OM.

Il n’y a pas que le football dans la vie du Vélodrome, il y a aussi le rugby et les concerts. Fort de ses 67 000 places le stade accueille les grands matchs du RC Toulon. Il recevra aussi plusieurs matchs durant la coupe du monde de rugby entre septembre et octobre prochain. L’enceinte accueillera également Beyoncé et SCH pour leurs concerts, les 11 juin et 22 juillet prochains. Mais avec ces événements la pelouse du Vélodrome peut être dégradée. Dans un entretien accordé à la Provence, les mains vertes du stade détaillent leurs secrets pour obtenir une pelouse « parfaite » pour l’OM. Voici l’extrait de l’entretien sur l’entretien de la pelouse du Vélodrome.

Visuellement elle sera parfaite

« De toute façon, cette opération est lourde, explique l’un des jardiniers dans la Provence du jour. Sans parler du scalp et de la pose une semaine, c’est le minimum pour que les racines prennent. Les joueurs du RCT l’ont beaucoup moins usée que les fois précédentes hormis à un endroit, mais ce n’est pas grave. En plus, on arrive au printemps où c’est beaucoup plus facile d’entretenir un terrain. Visuellement, elle sera parfaite. Niveau qualité les joueurs nous donneront leur avis. Ce qui va nous prendre le plus de temps, ce sont les traçages. Il va falloir effacer les lignes de rugby pour mettre celle du foot. Mais ce n’est pas la mer à boire. Il suffit de passer le karcher et de peindre en vert par-dessus. »

Une pression permanente pour fournir une pelouse de grande qualité

« Il y a une pression permanente pour fournir une pelouse de grande qualité au club, poursuit l’expert. Même si cette année ça s’est un peu mal passé à cause du grand nombre de matchs et de la qualité médiocre du nouveau parcage qu’on a reçu à l’été 2022. Et l’hiver forcément comme les êtres humains la pelouse souffre du froid. Notre arrosage est systématiquement effectué en dehors des heures d’ensoleillement. Et nos 2 bassins de rétention présents à proximité du stade permettent une économie équivalente à deux piscines olympiques chaque saison. Pour le concert de SCH la pelouse sera entièrement enlevée et on en remettra une fin juillet.«