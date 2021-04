OM : La pépite, la pression à Marseille… Luis Henrique répond sur les attentes placées en lui !

En conférence de presse ce jeudi avant le déplacement à Montpellier, Luis Henrique a répondu aux questions des journalistes.

Annoncé ironiquement comme une pépite par André Villas-Boas, Luis Henrique a des attentes placées en lui depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille.

L’ailier gauche brésilien a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Malgré les personnes qui le décrivent comme une pépite et la pression marseillaise, Luis Henrique veut garder la tête froide.

A LIRE : OM : Luis Henrique explique comment il a retourné la situation après des débuts compliqués !

« Le football est comme ça. Il ya beaucoup de pression et d’attentes mais j’essaie de montrer chaque jour, à chaque match ce que je sais faire. Je suis à l’aise avec la pression des supporters, je suis tranquille. Je garde la tête froide et j’essaie de jouer avec le plus de bonheur. » Luis Henrique – Source : Conférence de presse