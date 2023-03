OM : La petite balle perdue de Tudor sur Lyon !

Après deux défaites consécutives l’OM s’est imposé contre Rennes 1-0. Après le match, au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor est revenu sur l’élimination en coupe de France en affirmant que toutes les grosses équipes ont été éliminé. Excepté Lyon, mais ils sont 10ème de Ligue 1.

Avec cette victoire 1-0 contre le Stade Rennais l’OM retrouve un peu de confiance. L’OM profite du match nul de Lens et de Monaco pour conforter sa deuxième place et avoir 4 points d’avance sur ces deux clubs.

🗣️ Igor Tudor : « On fait une saison fantastique. La coupe de France c’est comme ça et vous le voyez, à part Lyon les gros sont sortis, et encore ils sont 10e. » Le coach marseillais revient sur les deux défaites consécutives de ses joueurs et notamment celle en Coupe de France. pic.twitter.com/o3vFM7ol5r — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 5, 2023

»Je suis toujours le même croyez moi. Je suis quelqu’un qui se met beaucoup de pression sur lui-même. Je n’ai pas besoin des autres pour m’en mettre. Quand on gagne trois matchs d’affilée je me mets beaucoup de pression. Parce que je sais comment est le football, c’est noir ou blanc. Avant ces deux défaites on était incroyable et après trois jours on se pose beaucoup de questions. Je ne peux pas changer mon opinion en trois jours, elle est toujours la même. On fait une saison fantastique. Même si on est sorti en coupe de France. Je ne peux pas dire qu’on avait fait un mauvais match ou que les joueurs ne voulaient pas gagner. C’est arrivé, c’est le football et c’est comme ça. A part Lyon toutes les grosses équipes sont sorties et encore Lyon ils sont 10ème de Ligue 1. Tout le monde s’attendait à ce que l’on gagne et les attentes sont élevées. Nos joueurs étaient très déçus parce qu’ils savent que les supporters sont extraordinaires et qu’ils voulaient nous voir gagner des trophées. Mais on est en train de réaliser une saison fantastique avec beaucoup de qualités. C’était bien de repartir de l’avant. Les joueurs sont très sensibles et ils sentent tout ça. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (5/03/2023)