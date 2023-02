OM : La petite blague de Tudor sur Longoria…

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le coach olympien a été interrogé sur ses rapports avec Pablo Longoria…

#Tudor ‘’Longoria et Ribalta sont deux grands dirigeants de qualité. Je suis très content de travailler avec eux et pour eux.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023



« C’est vrai que j’ai vu et côtoyé beaucoup de présidents. Après, évidemment que je devrais bien parler de lui parce que c’est mon chef. Sinon je serais viré (rires). Pablo Longoria, David Friio et Javier Ribalta, ce sont mes supérieurs, mais honnêtement je ne peux dire que des choses positives. Ils ont toujours fait des choses justes et de la bonne manière. Ils interviennent quand il faut et au contraire comprennent quand c’est à moi de décider et de prendre les choses en mains. Il y a vraiment une très bonne symbiose entre nous. C’est quelque chose qui semblait évident mais ce n’est pas toujours le cas, a encore expliqué le technicien croate. Chacun fait ce qu’il a à faire, chacun se concentre sur son travail. Parfois on pense que c’est ça mais ailleurs ce n’est pas forcément le cas. Ici, tout le monde est concentré sur ce qu’il a à faire sans empiéter sur les autres. Je pense que ce sont vraiment des dirigeants de haut-niveau. Je suis heureux de travailler à leurs côtés et pour eux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)