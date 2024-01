OM : La précision importante sur les différents postes que Onana peut occuper !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi, la première recrue du mercato hivernal de l’OM Jean Onana a été présenté à la presse. Le milieu de terrain prêté jusqu’à la fin de saison par Besiktas a évoqué les différents postes auxquels il peut évoluer.

Le milieux de terrain a précisé qu’il pouvait jouer au poste de 6 ou 8 mais aussi comme défenseur central dans une défense à 3. « Meilleurs vœux à tous déjà. Longoria et Benatia m’ont dit qu’ils avaient besoin de moi. Je suis marseillais de coeur. Ils n’avaient pas fini de me parler, j’ai dit : je viens ! J’ai pris soin de moi, j’ai peu joué mais je suis apte si le coach a besoin de moi. Je suis polyvalent. Je peux jouer en défense central à 3, au milieu en 6 ou 8. Je me sens le mieux où? Sur le terrain peu importe la position ! (rires) »

