OM : La presse italienne emballée par Rabiot !

Lors de la victoire éclatante de l’Equipe de France (3-1) contre l’Italie à San Siro, Adrien Rabiot a marqué les esprits avec une prestation magistrale. L’ex-joueur de la Juventus, désormais à l’Olympique de Marseille, a inscrit un doublé décisif, permettant aux Bleus de dépasser l’Italie lors de l’ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Une performance qui a secoué la presse italienne.

Les médias italiens, tout juste encore sous le coup de l’exploit de Jannik Sinner n’ont pas tardé à consacrer plusieurs pages à Adrien Rabiot. Sur la couverture du Corriere dello Sport, le ton est donné avec le titre : « Rabiot nous réveille », une référence directe à l’impact de l’international français sur le jeu. Quant à Tuttosport, le journal a été plus tranchant, titrant : « Rabiot nous déclasse », faisant allusion à la domination du milieu de terrain français face à la Nazionale.

Rabiot marque les esprits

Adrien #Rabiot homme du match de #ItaliaFrance pour quasi l’ensemble de la presse italienne : “San Siro est l’endroit idéal pour rappeler que si Milan l’avait recruté, cela n’aurait pas été une mauvaise idée” pic.twitter.com/TcnUQiewaL — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 18, 2024

La Gazzetta dello Sport, quant à elle, a attribué la meilleure note du match (7,5) à Adrien Rabiot, soulignant sa performance exceptionnelle et sa capacité à déstabiliser l’Italie. Le quotidien a commenté qu’il était « insaisissable pour l’apathique Frattesi » et a ajouté qu’« Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a pris des notes ». Insinuant que le coach olympien pourrait en tirer des enseignements pour l’avenir.

Avec ce doublé, Rabiot a confirmé qu’il n’était plus simplement un joueur de complément. Ce match contre l’Italie a montré un autre visage du milieu de terrain français, bien plus décisif et déterminé. Si certains le jugent trop inconstant en club, il a prouvé qu’il pouvait être un homme de grande envergure sur la scène internationale.

La presse italienne a donc eu du mal à digérer cette défaite cuisante et ce réveil brutal face à un Adrien Rabiot impérial. La performance du joueur a de quoi laisser des regrets au Milan qui a tenté de recruter le milieu de terrain l’été dernier, sans succès. Désormais, avec l’OM, Rabiot semble prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière, et l’Italie en a eu un aperçu spectaculaire.