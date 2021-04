OM : La presse polonaise s’enflamme pour Arek Milik !

Auteur de bons matchs depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik satisfait les supporters de l’OM. Du côté de la Pologne, les journalistes en font même le « meilleur joueur de Ligue 1 ».

Depuis son arrivée à Marseille, Arkadiusz Milik réalise de bonnes performances. Inutilisé lors de ses derniers mois du côté de Naples, le polonais revient physiquement et arrive à marquer des buts, notamment lors du match face à Montpellier avec un enchaînement magique. S’il est sans nul doute l’un des joueurs les plus qualitatifs du championnat, certains s’enflamment sur sa situation.

la pologne s’enflamme à propos de milik

Dans son pays, en Pologne, tout le monde connait les capacités d’Arkadiusz Milik, au point d’en faire le meilleur joueur de Ligue 1 dans les médias…

« Il a connu une période difficile dans sa carrière mais il renait dans son nouveau club à Marseille. Le Polonais a déjà marqué cinq buts et lors du dernier match, il a délivré une passe décisive. A l’approche de l’Euro, son niveau de forme augmente. Et pour cause, même en dehors des terrains, il s’attelle à perfectionner sa silhouette. Sur Instagram, le meilleur joueur de Ligue 1 s‘est affiché en plein entraînement extérieur avec une charge sur la poitrine, travaillant ses abdos et récoltant de nombreux compliments » Source: Super Express