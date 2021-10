OM: La principale différence entre Nantes et Marseille d’après Valentin Rongier

Arrivé à l’OM il y a maintenant deux ans, Valentin Rongier réalisé pour le moment son meilleur exercice sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il est revenu sur la différence entre le FC Nantes et le club marseillais…

Timide dans ses prestations lors de ses deux premières saisons à l’OM, Valentin Rongier semble enfin avoir le niveau attendu lors de son arrivée. Capitaine du FC Nantes, il fait toutes ses classes chez les canaris, avant de franchir un palier et de s’engager avec le club marseillais.

Interrogé par Booska-p, il révèle que le pression à Marseille est bien différente qu’à Nantes…

« Sur le plan personnel, je n’ai pas changé mes habitudes, même si je voyais beaucoup ma famille à Nantes. Niveau football, même si c’est un club populaire en France, la ferveur est incomparable avec Nantes . » Valentin Rongier— Source: Booska-P (17/10/21)

Titulaire dans ce rôle hybride de milieu / latéral droit contre le FC Lorient, Valentin Rongier a encore été très précieux.

A lire : Payet, Lopez… La réaction de Sampaoli aprés OM – Lorient (4-1)

Rongier, indispensable homme de l’ombre…

L’ancien nantais commence a bien appréhender ce rôle hybride. Rongier bouche les trous, voit bien le jeu et se montre efficace et précis dans la relance. Un atout important dans le système de jeu de Sampaoli d’autant que ce dernier sait aussi se projetter et participer à l’animation offensive de l’OM. Pour autant, sa qualité première reste la récupération et la disponibilité. Un soldat de Sampaoli à qui il ne manque qu’une chose, marquer…