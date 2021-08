OM : La problématique Gerson

L’Olympique de Marseille réalise un mercato XXL cette saison sous l’influence du président Longoria et des choix de Sampaoli. L’attente est peut-être encore plus grande pour l’une de ces recrues. Il s’agit bien entendu du milieu de terrain brésilien : Gerson.

LA STRATEGIE DU CLUB

Il ne faut pas oublier qu’il y a une véritable stratégie pour l’OM en voulant se positionner sur un tel joueur. Au-delà de ses caractéristiques footballistiques, Gerson est un véritable atout marketing pour le club olympien.

En effet, le joueur semble avoir tout pour plaire aux marseillais : son nom, son style, sa nationalité… Surtout lorsque l’on connaît l’histoire d’amour entre le club phocéen et ses joueurs sud-américains. De plus, le Brésilien reste encore jeune (24 ans) et l’OM peut potentiellement être le club lui permettant d’exploser et d’être mis en lumière aux yeux des grandes écuries européennes. Cela semble en tout cas être la stratégie de la direction qui souhaiterait sans doute réaliser une belle plus-value lorsque le joueur aura rendu service à l’OM.

LA REALITE DU TERRAIN

Toutes ces données sont importantes à savoir, mais l’attente des supporters est tout autre. Les Marseillais n’ont que faire des stratégies marketings du club et veulent surtout voir la réalité du terrain. C’est à ce moment que la problématique Gerson intervient.

En effet, le début de saison du Brésilien est assez mitigé. A sa décharge, le joueur n’a pas réellement joué à son poste lors de ses débuts. Ce dernier aime avoir le jeu face à lui et son poste assez offensif des derniers matchs ne lui permet peut-être pas d’exprimer tout son talent. Mais toujours est-il que les supporters en attendent plus que ce qu’ils ont vu pour un joueur payé 22M d’euros (bonus compris).

Actuellement Sampaoli dispose de cinq milieux de terrain dans son dispositif avec Kamara, Gueye, Guendouzi, Payet et Gerson. Chacun d’entre eux remplit pour l’instant son rôle depuis le début de la saison avec de bonnes prestations dans l’ensemble. Sauf que le retour de certains joueurs qui semblent faire l’unanimité au sein du dispositif de Sampaoli comme Lirola ou Milik va nous amener à se poser cette question : quel joueur doit sortir du 11 ? Un de ces milieux de terrain devrait sans doute se retrouver sur le banc.

Tout le monde sera d’accord pour dire que d’un point de vue sportif Kamara est indiscutable, Payet est le métronome de cette équipe, Guendouzi apporte sa hargne au milieu de terrain et le jeune Gueye est également très bon, en pleine progression. Si on analyse l’apport individuel de chacun depuis le début de saison, c’est le Brésilien qui semble faire le moins l’unanimité.

LA PROBLEMATIQUE

Mais est-il vraiment possible de mettre sur le banc un joueur que l’on a payé 22 millions d’euros, censé représenter la tête d’affiche de ce mercato XXL ? Un joueur sur qui l’OM a réellement misé et surtout un véritable choix de la part de l’entraîneur. Le débat est en tout cas ouvert. Certains veulent lui laisser du temps de jeu pour qu’il puisse s’adapter à la Ligue 1, gagner de la confiance et réellement exploiter son potentiel.

D’autres ne veulent voir que la réalité du terrain et mettre la meilleure équipe à chaque match, à l’instant T, et dans ce cas-là la logique des choses voudrait plutôt voir le Brésilien sur le banc…

Un problème de riche, certes, mais bien difficile à résoudre. En tout cas, Sampaoli a les cartes en main et le technicien argentin nous apportera sûrement une première réponse, ce soir face à St-Etienne, avec sa composition de départ…

Par Mael Lemoine.