OM : La promesse de Quentin Merlin

Sur les réseaux sociaux après la fin de la saison, Quentin Merlin a posté un message, faisant une promesse aux supporters de l’OM.

Grosse déception pour l’Olympique de Marseille et ses supporters : le club termine 8e du championnat et n’aura donc pas la possibilité de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Recruté à l’hiver dernier, Quentin Merlin a partagé sa déception mais fait une promesse aux supporters marseillais pour l’an prochain !

Nous reviendrons plus forts la saison prochaine, le meilleur reste à venir

« Une saison qui se clôture sur une victoire mais avec une grande part de déception. Pas les attentes ni les volontés espérées pour ce club de l’Olympique de Marseille cette saison mais nous reviendrons plus forts la saison prochaine. Une saison riche en apprentissages et en expériences, le meilleur reste à venir« , a posté le latéral gauche sur Instagram.

Quentin Merlin sur Instagram : « Une saison qui se clôture sur une victoire mais avec une grande part de déception. Pas les attentes ni les volontés espérées pour ce club de l’Olympique de Marseille cette saison mais nous reviendrons plus forts la saison prochaine 👊🏼 Une saison… pic.twitter.com/fbwoFYcKeX — Infos OM (@InfosOM_) May 20, 2024

Le premier bilan de Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «