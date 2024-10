OM : La promesse d’Hojbjerg !

Après la grosse défaite 0-3 de l’OM face au PSG, la recrue et le leader de l’équipe Pierre-Emile Højbjerg s’est exprimé en zone mixte.

Après le match OM – PSG, Pierre-Emile Højbjerg a pris la parole pour partager ses réflexions sur la défaite, exprimant sa profonde déception face à la performance de l’équipe, surtout en première mi-temps. Il a déclaré : « On est très déçus, ça fait mal une telle défaite et une telle performance, surtout en première mi-temps. Nous avons tenté de relever la tête en seconde période, en mettant tout notre cœur dans le jeu. Perdre 3-0 à la mi-temps contre le PSG, c’est très douloureux. Le carton rouge n’a pas joué en notre faveur, surtout contre une équipe comme le PSG qui maîtrise le ballon. Nous n’avons pas abordé ce match comme nous l’aurions souhaité. »

Nous avons un match dimanche à Nantes, ce qui nous donne l’occasion de rebondir

Højbjerg a également souligné l’importance de la remise en question collective : « On va tous se remettre en question. Nous devons prendre nos responsabilités et analyser nos erreurs. Heureusement, nous avons un entraîneur capable d’analyser les situations et un vestiaire rempli de joueurs avec une mentalité forte. Nous allons travailler dur pour éviter que ce type de défaite se reproduise. Il est essentiel d’assumer ce qui s’est passé ce soir, car c’est inacceptable. Le championnat n’est ni gagné ni perdu aujourd’hui. Pour nous, pour le club et la ville, ce match avait une importance particulière. Nous sommes déterminés à bien revenir. Heureusement, nous avons un match dimanche à Nantes, ce qui nous donne l’occasion de rebondir. Nous avons encore beaucoup à accomplir et à apprendre. »

🎙️Höjbjerg : « Ça fait mal une défaite comme ça… » #OMPSG pic.twitter.com/KC1NpvIKM1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 27, 2024



Højbjerg a conclu en affirmant que l’équipe doit rester unie pour surmonter cette épreuve et se préparer pour les prochains défis. Cette déclaration renforce l’engagement de l’équipe à progresser et à se battre pour ses supporters.