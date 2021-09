Ce mercredi à Angers, une bagarre a éclaté entre supporters de l’OM et Angevins. Un incident de plus a déplorer depuis le début de la saison. Afin d’éradiquer ce problème majeur, Daniel Riolo fait une proposition radicale qui ne devrait pas plaire à tout le monde…

Alors que tout se passait bien en tribune pendant 90 minutes, une bagarre est intervenue entre les supporters d’Angers et ceux de l‘OM. Un incident de plus en ce début de championnat, celui de trop pour Daniel Riolo.

Ainsi, le journaliste RMC souhaite interdire tous les futurs déplacements :

J’interdis les déplacements– Riolo

« On est dans un climat de violence extrême. On est le pays en Europe où il y a le plus de violence, ça se confirme. Il ne faut plus tergiverser, on arrête les déplacements et les commissions qui vont essayer savoir si c’est bien ou pas. J’interdis les déplacements, STOP, il y a trop d’incidents. Je regarde les images à Angers, mais c’est hallucinant, on dit stop et puis c’est tout. La police a autres choses à faire que de gérer des policiers. Les déplacements, ce n’est pas aussi important que ça ! Si le président de la Ligue revient de vacances, il pourra se pencher sur le dossier » Daniel Riolo— Source: RMC (23/09/21)