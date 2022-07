OM: La provocation de Lyon après le départ de Sampaoli

Lyon réalise pour le moment un recrutement très actif avec l’arrivée d’anciens joueurs comme Lacazette ou Tolisso et de jeunes prometteurs. Celui de l’OM est plus timide, ce qui a eu pour conséquence le départ du coach Jorge Sampaoli. Une situation qui amuse du côté du Rhône…

Présent en conférence de presse ce vendredi afin de confirmer la prolongation du prêt de Tetê, Bruno Cheyrou directeur du recrutement lyonnais a attaqué l’Olympique de Marseille avec une pointe d’arrogance et d’ironie. Une offensive qui a beaucoup fait rire Jean-Michel Aulas, lui aussi présent ce jour-là.

Pas qualifié pour la prochaine campagne de Ligne des Champions, Lyon et Bruno Cheyrou devront terminer devant l’OM s’ils ne veulent pas que cette petite pique se retourne contre eux…

Pour rappel, Lyon a officialisé le retour de deux anciennes gloires, Lacazette et Tolisso.

Jaloux du recrutement qu’on est en train de faire– Cheyrou

« Il y a peut-être des coaches, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire. » Bruno Cheyrou— Source: Conférence de presse (01/07/22)

Oh jsuis mort la pique pour Sampaoli pic.twitter.com/iDzNUJ86d6 — Tensai (@Paquetation) July 1, 2022

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)