OM: La réaction de Cardoze après les sanctions de la LFP

Ce jeudi soir, la LFP a infligé les sanctions suite aux incidents à Angers entre Marseillais et Angevins. Le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a réagit…

A la fin du match nul 0-0 entre l’OM et Angers au stade Raymond-Kopa, une bombe agricole aurait été lancé au milieu du parcage olympien. Des supporters marseillais sont descendus du parcage visiteur pour se diriger au bas du virage, où se trouvaient des fans angevins. Ainsi, la commission de discipline s’est réunie exceptionnellement ce jeudi soir pour prononcer des sanctions.

Le gendarme de la Ligue 1 a ainsi décidé de sanctionner les deux écuries en ordonnant à titre conservatoire la fermeture des parcages visiteurs lors des matches de l’OM à l’extérieur, et d’une tribune du stade Raymond-Kopa à Angers.

Jacques Cardoze s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe afin de réagir :

C’est une décision logique– Cardoze

« C’est une décision logique, au regard des événements. Au vu du caractère répétitif des incidents, on a besoin d’une réponse commune. Deux axes nous paraissent pertinents : l’individualisation des interdictions de stade, et la responsabilisation de l’organisateur du match, qui doit être sanctionné en priorité » Jacques Cardoze— Source: L’Equipe (24/09/21)

Directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze a déploré ces incidents :

Il faut que les gens soient responsables– Cardoze

» C’est une grande stupidité que personne ne puisse être responsable. On est tous sanctionnés. Six clubs et trois terrains sont concernés. Il faut que les gens soient responsables. On a été privés de football pendant quinze mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire qu’ils ne viennent assister qu’à du football. On n’a pas à aller voir les joueurs, on doit protéger les joueurs. Je ressens surtout une grande tristesse et une grande stupidité de la part de ceux qui commettent des actes comme ça. Ce n’est pas acceptable. Il n’y a pas un stade, pas une équipe. C’est une responsabilité collective. Cela commence à faire tâche d’huile. Tout le monde doit être responsables. » Jacques Cardoze – Source: Conf (22/09/21)