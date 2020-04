OM : La réaction de Didier Deschamps suite au décès de Pape Diouf

La réaction de l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille et actuel sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps suite au décès de Pape Diouf hier soir :

« J’ai appris avec stupeur le décès de Pape Diouf mardi soir. Sa disparition subite et brutale m’attriste profondément. Comme journaliste d’abord, comme agent ensuite, puis comme dirigeant de l’Olympique de Marseille, Pape forçait le respect de l’ensemble du football français où il s’était imposé, au fil du temps, comme une personnalité de premier plan (…) Le souvenir de nos premiers échanges remonte au début de ma carrière lorsque Pape conseillait mon ami Marcel Desailly. J’ai alors découvert un homme de convictions, un homme d’esprit, passionné par le football et ses acteurs. Même si notre collaboration fut brève, je n’oublie pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de devenir l’entraîneur de Marseille en 2009. Pendant mes trois saisons sur le banc de l’OM, j’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le cœur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu’il incarnait si bien. À sa famille, à ses amis que je sais nombreux, j’adresse mes condoléances émues. Pape fait malheureusement partie des innombrables victimes du coronavirus dans le monde. Je voudrais avoir une pensée pour les familles dans la peine, pour les malades qui souffrent et luttent pour rester en vie. Dans la période très compliquée que nous vivons, faisons tous preuve de solidarité, avec le personnel soignant notamment, de rigueur et de discipline. Respectons les consignes qui nous sont données. C’est extrêmement important. Vraiment. » a ainsi déclaré l’ancien coach olympien que Pape Diouf était allé chercher pour succéder à Eric Gerets.

