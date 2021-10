OM: La confidence de Jorge Sampaoli concernant son choix et les supporters marseillais

L’OM a concédé le match nul face à un PSG réduit à 10. Les olympiens auraient même pu faire mieux face à des Parisiens en infériorité numérique…

Sampaoli a décidé de proposer le même 3-3-3-1 proposé face à la Lazio jeudi avec Caleta Car, Lirola est aussi confirmé mais dans le couloir droit. L‘OM était bien rentré dans ce match avec un pressing haut. En supériorité numérique, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont poussé mais pas assez pour battre le PSG.

Malgré tout, Jorge Sampaoli est content de son équipe :

Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais — Sampaoli

« Il y a eu différents moments dans le match. En première mi-temps, après de bonnes premières minutes, l’équipe a ensuite relâché le jeu et les possibilités pour gagner contre une équipe aussi forte que Paris. En seconde période, avec l’expulsion, on a eu des occasions pour gagner, mais malheureusement, on n’a pas pu concrétiser ces situations. Mais bon, ce sont des matchs contre des adversaires de très haut niveau, ce qui fait que tout est plus difficile. Je crois que ce match est pour nous une consolidation d’une idée qu’on essaye de faire assimiler aux joueurs depuis quelque temps. Cette idée grandit. Et l’avoir fait aujourd’hui contre Paris, c’est une très bonne chose. J’espère que l’on va suivre ce chemin. (…) Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)

Je suis désolé mais ceux-là, on ne peut pas dire qu’ils sont supporters de l’OM, ils savent ce qu’on risque — Payet

A la fin du match, l’international français n’a pas caché sa déception en voyant les boulettes de papier voler sur la pelouse lors des corners tirés par les joueurs du PSG.

« Ce soir, beaucoup étaient là pour faire la fête et ont été exemplaires, d’autres moins. Je suis désolé mais ceux-là, on ne peut pas dire qu’ils sont supporters de l’OM, ils savent ce qu’on risque. C’est triste, c’est désolant pour le foot et nous-mêmes ». Dimitri Payet – source : Zone mixte (24/10/2021)

Daniel Riolo a regretté le manque d’ambition dans le jeu de l’OM, même s’il le comprend :

L’OM avait peur de se faire contrer– Riolo

« L’OM c’est la première fois qu’ils n’ont pas respecté leur nature, de ce que veut Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l’ont pas fait car c’était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n’est pas un reproche, car c’est aussi faire preuve d’intelligence. Pourtant, le PSG était d’une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus interessantes. Entre cet OM là contre nature, et un PSG mauvais, ça n’a pas donné un bon match. » Daniel Riolo— Source: RMC (24/10/21)