OM : La réaction de Saliba

L’OM a rapporté le point du match nul à Rome, face à la Lazio (0-0). William Saliba encore très propre ce jeudi soir, s’est exprimé à la fin de la rencontre…

Auteur d’une belle première mi-temps, l’OM a baissé le pied en seconde. Notamment grâce à un excellent Pau Lopez, les Marseillais ramènent un point de Rome, et devront s’imposer à domicile face à la Lazio pour terminer premier de la poule…

« On a fait une très belle première périodes avec 4 occasions mais on n’a pas su concrétiser. C’est un bon match, on a souffert dans les 10 derniers minutes. On va essayer de les battre au Vélodrome. Il va falloir gagner les 3 derniers matches de cette poule. Ils nous a manqué de l’éfficacité. Paris ? On est bien mentalement, on va bien récupérer car on enchaine rapidement… » William Saliba— Source: RMC Sport 1 (21/10/21)