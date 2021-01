OM : La réaction du président Eyraud

Le centre d’entrainement de l’OM a été envahi par une centaine de supporters cette après-midi. Le président Eyraud a réagi via un communiqué…

Trois cents salariés sont ce soir en état de choc — Eyraud

« Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d’une attaque inqualifiable contre l’Institution OM. Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs. » Jacques-Henri Eyraud – source : OM (30/01/2021)