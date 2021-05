OM : La réponse cinglante d’Alvaro après les accusations de Valbuena !

Sur les antennes de RMC ce lundi soir, Mathieu Valbuena a affirmé qu’Alvaro Gonzalez l’a « presque insulté » lors du match qui opposait l’OM à l’Olympiakos. L’Espagnol n’a pas tardé à lui répondre sur les réseaux sociaux !

Ce lundi au micro de RMC, Mathieu Valbuena s’est exprimé sur les déclarations d’Alvaro Gonzalez après le match face à l’ASSE. Le défenseur espagnol n’a pas apprécié le comportement de ses coéquipiers« Je crois que l’équipe n’a pas compris l’importance de ce genre de match pour être européen l’an prochain » a-t-il pesté après la défaite 1-0 à Saint-Etienne.

Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille — VALBUENA

L’occasion pour le milieu offensif passé par l’Olympique de Marseille de revenir sur la confrontation face à l’Olympiakos en début de saison en Ligue des Champions. L’ancien international français affirme qu’il a eu une altercation avec Alvaro et que ce dernier l’aurait « presque insulté ».

« Il le sait très bien qu’il n’est pas bon depuis un petit moment. Il est dans un collectif, l’Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? Il est obligé de tenir des propos comme cela. Il n’est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille (Valbuena était forfait mais présent au stade, ndlr). Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m’insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football. » Mathieu Valbuena – Source : Top Of The Foot sur RMC (10/05/21)

Je parle à ton visage, pas dans la presse — aLVARO

Resté silencieux durant quelques heures, l’Espagnol n’a pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux. Via son compte Twitter, l’ancien défenseur de Villareal a souhaité envoyer un message clair à Mathieu Valbuena.

« Tu n’entre pas dans un vestiaire d’un club pour lequel tu n’as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse » Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (10/05/21)