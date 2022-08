OM : La réponse cinglante de Cardoze à Schneider

En voyant l’engouement qu’a pris la déclaration de Grégory Schneider sur les réseaux sociaux, Jacques Cardoze a tenu à lui répondre sur Twitter.

La déclaration de Grégory Schneider sur la Chaîne L’Equipe à l’encontre de l’Olympique de Marseille n’a pas été au goût des supporters. Ces derniers lui ont bien fait comprendre sur les réseaux sociaux. Ils ont notamment interpellé Jacques Cardoze, directeur de la communication du club, afin de lui répondre.

Votre venin est tellement visible… L’OM plus grand club de France. Désolé — Cardoze

Le dirigeant de l’OM l’a fait via un tweet posté sur son compte personnel où il défend l’institution et remet le journaliste à sa place après ses propos haineux envers le club. En revanche, aucune allusion à une plainte déposée par le club prochainement pour diffamation malgré les demandes des supporters.

« Cher, Grégory Schneider, vos propos tenus ce soir sur la chaîne l’équipe sont insultants pour l’OM. Lorsqu’un journaliste n’a pas de preuve, il avance l’argument de l’intime conviction et laisse la haine et la jalousie se propager…Votre venin est tellement visible. Par ailleurs, je ne vois pas bien ce que ce débat apporte dans le contexte actuel de notre club ? si ce n’est de vouloir une nouvelle fois nous nuire ( ou créer du buzz) L’OM plus grand club de France. Désolé » Jacques Cardoze – Source : Twitter (11/08/22)

Cher, @SchneiderGrgory vos propos tenus ce soir sur la chaîne @lequipe sont insultants pour l’OM. Lorsqu’un journaliste n’a pas de preuve, il avance l’argument de l’intime conviction et laisse la haine et la jalousie se propager…Votre venin est tellement visible (1) ⬇️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) August 11, 2022

Je ne vais pas dire que l’OM a acheté la LDC, je dis qu’elle a aucune valeur, à mes yeux elle a aucune valeur — Schneider

« Je ne peux pas admettre de mettre le label de plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C’est à dire qui a empoissonné les adversaires ?, qui a corrompu des arbitres ?, qui a corrompu des adversaires ?, qui a acheté une Ligue des Champions ?. Je ne peux pas moi l’admettre. Juridiquement je m’en fou je le dis. Des preuves ou pas, demandez à Emmanuel Petit ce qu’il en pense, demandez à Wenger ce qu’il en pense. Après je sais que je casse l’ambiance, je sais que c’est comma ça mais jusqu’au bout je penserais ça. Donc je vais pas dire qu’ils (l’OM) l’ont acheté, je dis qu’elle a aucune valeur, à mes yeux elle a aucune valeur. Parce que c’était cette période là donc après c’est tout je veux dire. Bien sur que c’est mes propos à 100%, mais qui est dupe ici ? Mettre ce label là, vous vous rendez compte ce qu’ils ont fait » Grégory Schneider – Source : La Chaîne L’Equipe (11/08/22)