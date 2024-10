OM : la réponse cinglante de ce proche de Balerdi !

Renato Civelli s’est exprimé sur le début de saison difficile de Léo Balerdi avec l’Olympique de Marseille (OM), soulignant que les critiques se sont intensifiées après la défaite contre le Paris-SG (0-3).

Le défenseur argentin nommé capitaine cette saison a été particulièrement mis à mal, notamment après avoir marqué un but contre son camp sur un centre anodin, ce qui a ravivé des souvenirs d’erreurs passées et soulevé des doutes sur sa forme actuelle. Balerdi a également été sévèrement expulsé lors du match contre Lyon (3-2) pour avoir reçu deux cartons jaunes en seulement cinq minutes. De plus, une blessure à la cuisse l’a contraint à manquer deux matchs avant et après la trêve de septembre. Sa situation est compliquée par des changements fréquents de partenaires en défense, avec Lilian Brassier, Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia ayant évolué à ses côtés.

Malgré ces défis, Renato Civelli, ancien défenseur de l’OM (2006-2009) et en contact régulier avec Balerdi, reste optimiste dans l’Equipe : « C’est difficile de jongler avec un carton rouge injuste, une blessure et un but contre son camp dans un match important. Mais je ne suis pas inquiet. Léo n’est pas un gamin, il a la tête sur les épaules. Après avoir brûlé des étapes, il a su gagner en maturité. Sa sélection en octobre avec l’équipe nationale championne du monde témoigne de ses qualités. »

L’ancien défenseur de l’OM et Nice s’est aussi exprimé dans la Provence, il estime que Balerdi va remettre les pendules à l’heure : « Il n’y a rien à dire aux supporters de l’OM. Ceux qui ne sont pas contents ont le droit de l’être. Leo va leur montrer pourquoi il est titulaire et capitaine de l’OM, et sélectionné avec l’Argentine. Le temps lui donnera raison. »

Cette déclaration met en lumière la résilience et le potentiel de Léo Balerdi au sein de l’OM, malgré un début de saison compliqué.