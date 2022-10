Mercato OM : La réponse cinglante de Longoria concernant la rumeur Cristiano Ronaldo !

Le président de l’OM, Pablo Longoria est l’invité de RMC ce jeudi soir. Invité de Rothen s’enflamme à 18h, il a été interrogé sur la rumeur Cristiano Ronaldo, une nouvelle fois et ce dernier a expliqué que l’OM n’avait pas les moyens et que le profil ne correspondait pas à son profil…

CR7 ? On est plus pour les joueurs collectifs ! — Longoria

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations… Le foot c’est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l’équipe mais avec une stabilité financière. C’est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu’on est loin de ça. On est plus pour les joueurs collectifs. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)