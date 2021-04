OM : La réponse cinglante de l’UEFA aux clubs signataires de la Super Ligue Européenne !

La nouvelle a eu l’effet d’une onde de choc. Douze clubs majeurs d’Europe ont annoncé vouloir lancer une Super Ligue Européenne en contestation de l’UEFA. Mais cette dernière prépare déjà des sanctions stratosphériques…

À la veille de l’annonce de l’UEFA au sujet d’un nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024, douze clubs européens, et non des moindres, ont annoncé vouloir lancé une Super Ligue Européenne. Concurrente donc à la nouvelle Ligue des Champions.

Ces clubs, dont l’OM manque pour l’instant (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Milan, AC Milan et la Juventus) se lancent dans un bras de fer tonitruant avec l’UEFA. Mais l’instance internationale est prête à user de sanctions exemplaires…

Communiqué de l’UEFA et des Ligues italienne, espagnol et anglaise : Les clubs qui participeront à la Superleague seront bannis des champions domestiques et les joueurs pourraient être bannis des sélections nationales. https://t.co/rAacTj7L3s

