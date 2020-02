OM : La réponse de Maoulida à l’entourage de Lihadji (et la petite demande à Aké !)

Critiqué par l’entourage d’Isaac Lihadji selon des propos relayés par La Provence, Toifilou Maoulida a tenu à leur répondre… Et à adresser un message à Marley Aké.

Ce mardi, La Provence a publié un article expliquant que l’entourage d’Isaac Lihadji le comparait à Angel Di Maria et que selon eux, Marley Aké était plus du niveau de Toifilou Maoulida.

Aké, prochain but, sors-moi la bandelette fier d’être marseillais ! — MAOULIDA

Une déclaration qui n’a pas plu aux supporters marseillais qui ont relayé l’information sur les réseaux sociaux. A la vue de cette déferlante de citation, l’ancien attaquant de l’OM s’est exprimé sur son compte Twitter.

A LIRE AUSSI : OM : « Perrin, un gros travailleur, arrivé au bon endroit au bon moment… »

A l’attention de l’entourage de M.Lihadji. Je ne vais pas polémiquer ni rajouter de l’huile sur le feu car le plus important c’est le bien-être du joueur et malheureusement il ne doit y être pour rien. L’entourage peut être la cause de ta réussite comme de ton échec. Je lui souhaite malgré tout la première. Je ne suis peut être pas une référence à vos yeux, néanmoins, j’ai beaucoup d’estime pour votre joueur, un jeune issu des quartiers Nord de Marseille comme moi. Je lui souhaite une aussi longue carrière que la mienne au plus haut niveau, 20 ans et plus de 650 matchs professionnels. Les trois principes qui m’ont permis d’y arriver, humilité, respect et détermination. Retenez bien le premier s’il vous plaît, pour le bien de la carrière de votre jeune joueur. Un petit mot pour Marley Aké au passage : Prochain but, sors-moi la bandelette ‘fier d’être marseillais »

Toifilou Maoulida – Source : Comtpe Twitter