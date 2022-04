OM: La réserve au bord de l’implosion ?

Si d’un point de vue sportif, l’équipe première de l’Olympique de Marseille est sur une dynamique plus que positive avec une deuxième place au classement et une compétition européenne à jouer, l’équipe réserve est en plein naufrage selon FootMercato.

C’était le grand chantier de Frank McCourt et plus particulièrement celui de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta lors de leur prise de fonction. Le désormais ex-président de l’Olympique de Marseille avait été estomaqué de voir l’écart entre la formation des jeunes dans les grands clubs de Ligue 1 et celui de l’OM. Bien loin des viviers que représentent l’Olympique Lyonnais, Monaco ou Saint-Étienne, le centre de formation de Marseille devait subir une restructuration importante . Inquiet de voir la fuite des jeunes talents de la région se poursuivre, Eyraud avait signé plusieurs partenariats avec des clubs locaux et en avait mis en place de nouveaux comme celui avec l’académie de Diambars d’où est originaire Bamba Dieng.

Avec l’éclosion de Maxime Lopez et de Bouba Kamara, plusieurs jeunes ont signé professionnels les derniers mois comme Aaron Kamardin, Ugo Bertelli ou Cheick Souaré. Du côté des formateurs, cela avait pas mal bougé aussi avec l’arrivée de Nasser Larguet, responsable du centre de formation et d’un nouvel entraineur, Maxence Flachez. À l’heure du bilan, force est de constater que la mayonnaise ne prend pas. Selon les informations de FootMercato, la réserve serait même au bord de l’implosion après une saison 2021/2022 cauchemardesque. L’équipe est tout bonnement dernière de National 2 avec 18 points pris en 23 rencontres et devrait descendre en National 3. Un véritable cauchemar qui aurait plusieurs raisons.

Une gestion calamiteuse à tous les niveaux ?

Selon le site web, de nombreux épisodes sont venus entacher la saison de l’équipe réserve cette saison et plusieurs responsables serait pointés du doigt. Tout d’abord, l’entraineur Maxence Flachez est le premier concerné. Arrivé à l’été 2021, ses choix sont loin de faire l’unanimité et certaines personnes au club remettrait en cause ses compétences comme l’explique FootMercato « En plus des choix susmentionnés, Maxence Flachez a peiné, devant ses joueurs, cette année, à expliquer certains de ses choix. Le replacement d’Ugo Bertelli ou de Jonathan Pitou par exemple, formé dans le coeur du jeu et qui évoluent principalement sur les ailes depuis le début de saison. En outre, des joueurs comme Targhalline, Nadir, Ben Seghir et Tongya ont le choix de se rendre disponibles pour la réserve« . De plus, l’ex joueur de l’OL ne tiendrait plus son vestiaire et de nombreuses tensions seraient apparus avec certains de ses joueurs comme Ben Seghir.

Nasser Larguet est aussi au centre des critiques. Depuis la fin de son intérim à la tête de l’équipe première, on lui reprocherait un manque de leadership et un désengagement envers la réserve comme l’explique FootMercato « De nos interlocuteurs, le nom qui revient le plus à nos oreilles est celui du directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Pointant son manque de leadership, certains pensent qu’il se serait bien vu rester en charge de l’équipe première lorsqu’il a fait, l’année passée, son intérim entre Villas-Boas et Sampaoli« .

Enfin des joueurs comme Kamardin, régulièrement blessé ou Ugo Bertelli tarde à confirmer les espoirs placés en eux malgré la signature de leurs contrats professionnels et semblent en perte de confiance. La faute à une mauvaise gestion de l’effectif et des replacements opérés par le coach Flachez » En plus des choix susmentionnés, Maxence Flachez a peiné, devant ses joueurs, cette année, à expliquer certains de ses choix. Le replacement d’Ugo Bertelli ou de Jonathan Pitou par exemple, formé dans le cœur du jeu et qui évoluent principalement sur les ailes depuis le début de saison. » Nul doute que Pablo Longoria est attentif de cette situation et fera tout pour remettre de l’ordre rapidement sous peine de voir la situation gangrenée le club entier.