OM : La réussite d’Isaak Touré expliquée par un spécialiste !

Dans un entretien accordé à FCM, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine, est revenu sur la saison d’Isaak Touré à Auxerre.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM, Isaak Touré s’est imposé à Auxerre. Journaliste pour l’Yonne républicaine, Julien Benbouali nous donne son avis sur l’intégration du grand défenseur central…

Touré ne devrait pas jouer contre le match contre l’OM au stade Vélodrome à cause d’une clause incluse dans son prêt. Un coup dur pour Auxerre de devoir se priver de lui ?

« Le déplacement à Marseille est toujours très difficile. Ce n’est pas le meilleur match pour prendre des points. Une absence de Touré serait un coup dur à chaque rencontre. Il traine quelques pépins physiques, de la fatigue musculaire. Il est sorti contre Troyes avec une gens aux adducteurs. Il est important dans la défense auxerroise. Avec lui, la défense à trois de Christophe Pélissier fonctionne bien. À Marseille, ce sera forcément problématique. C’est une donnée importante à prendre en compte. Il faudra réorganiser la défense. »

Il va revenir à l’OM à la fin de son prêt. Pensez-vous qu’il ait un avenir à Marseille ? Qu’il peut s’imposer sur la durée ?

« L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. »

Cette saison, avec la présence dans l’effectif marseillais de joueurs qui n’apportent pas toujours satisfaction, est-ce que vous pensez qu’il aurait pu prétendre à une place dans l’équipe ?

« Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »

Un nouveau prêt à Auxerre serait-il la meilleure solution pour permettre à Touré de progresser ?

« Si la direction de l’OM estime que le joueur est prêt et qu’ils peuvent compter sur lui régulièrement, il ne faut pas perdre de temps. S’il doit vivre une saison où il joue très peu à Marseille, surtout à son âge, il est préférable qu’il reste à Auxerre une année supplémentaire. Il pourrait enchaîner les matchs et gagner encore de l’expérience. Un nouveau prêt de Touré ne pourra être envisagé qu’en cas de maintien. »