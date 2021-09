OM : La réussite du mercato de Longoria…

Depuis le début, le mercato des Marseillais est mis en avant par tous les spécialistes. En revanche, les recrues n’avaient pas eu le temps de démontrer si ce mercato s’avérait réellement productif. Pour Kévin Diaz, consultant RMC Sport, ce début de saison et ce match contre Monaco assurent que le travail de la cellule recrutement a été excellent.

Quatre matches et quatre prestations qui ont épaté les spécialistes. L’OM a certes lâché du lest le temps d’une mi-temps contre Bordeaux mais pour le reste, le collectif de Sampaoli semble bien huilé.

Dans ce « désordre organisé » comme ont aimé à répéter les commentateurs du diffuseur de Monaco-OM, bien évidemment certains joueurs ressortent. Payet pendant un temps, parfois Luan Peres et Under, ce samedi c’était Dieng. En revanche, au sens large, ce sont les recrues qui font forte impression.

Longoria travaille plus que les autres – Diaz

En effet, en peu de temps, Jorge Sampaoli les a intégré dans un collectif qui sait exactement ce qu’il a à faire. Kévin Diaz, consultant au micro de RMC Sport, en a donc profiter pour souligner le travail de la personne qui a fait ses recrues : Pablo Longoria.

« C’est toujours difficile d’intégrer les nouvelles recrues. Sur le mercato, il y a toujours du déchet. Mais pour l’instant, il n’y a pas énormément de choses négatives dans le recrutement de Pablo Longoria. Soit il a pas mal de réussite, soit il travaille plus que les autres… Je penche plutôt pour la deuxième solution. En tout cas, son travail est bon. » Kévin Diaz – Source : RMC Sport (12/09/2021)

Amine Harit, l’exemple parfait de cette réussite

Une réussite, à l’image d’Amine Harit. Il était arrivé en toute fin de mercato et n’avait jamais joué avec l’OM en Ligue 1. Il avait disputé seulement quelques minutes en amical contre Nîmes. Et, pourtant, il était intégré dans ce collectif comme s’il avait fait la préparation avec l’équipe olympienne.

« Et ça fait plaisir de voir que Marseille a réussi à se renouveler lors du dernier mercato. Techniquement, Harit a été très intéressant sur 70 minutes. Il est dans le profil de Payet. Donc bravo à Pablo Longoria et à la cellule de recrutement, qui ont parfaitement ciblé son profil. Quand tu vois Lirola, entre le milieu et le poste de piston droit, c’est fort aussi. C’est une réussite, comme Harit. Dieng aussi. Luan Peres a aussi été monstrueux. » Kévin Diaz – Source : RMC Sport (12/09/2021)

Un très bon début de saison de l’équipe de Sampaoli. A voir si ces joueurs arrivent à garder assez longtemps cette dynamique et, surtout, s’il arriveront à tenir le rythme que leur demande l’Argentin…